К юбилею Баха и Генделя: 340 лет со дня рождения. Орган и оркестр

Концерт барочной музыки в исполнении ансамбля солистов «Премьера»

Ансамбль солистов «Премьера» приглашает на уникальный концерт, посвящённый великим мастерам барочной музыки — Иоганну Себастьяну Баху и Георгу Фридриху Генделю. В этот вечер в исполнении органа и камерного оркестра прозвучит всё многообразие барочной традиции: от придворного блеска до духовной патетики, от театральности до лиризма.

Программа вечера

Помимо музыки Баха и Генделя, в программе также представлены произведения Люлли, Вивальди, Моцарта и Рамо:

Ж. Б. Люлли — Увертюра к опере «Кадм и Гермиона» (1673), LWV 49

Ж. Б. Люлли — Увертюра к опере «Фаэтон» (1683), LWV 61

Г. Ф. Гендель — Concerto grosso HWV 320 Op.6, No. 2 F-dur

И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Ich ruf` zu dir, Herr Jesu Christ» f-moll BWV639 (переложение для трубы)

Г. Ф. Гендель — Концерт для органа, струнных и континуо op.4 №2 си-бемоль мажор

В. А. Моцарт — Laudate Dominum K.339 №5

А. Вивальди — Концерт ля минор для двух скрипок, струнных и бассо континуо RV523

И. С. Бах — Двойной концерт для скрипки и гобоя до минор BWV 1060R, II и III части

А. Вивальди — Ария Ваганса из оратории «Торжествующая Юдифь»

И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Г. Ф. Гендель — Сюита «Музыка на воде»

Ж.-Ф. Рамо — «Танец дикарей» из оперы «Галантная Индия»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители и художественное руководство

Концерт исполнит ансамбль солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Солисты ансамбля:

Егор Сомов

Иван Пронин

Степан Семикрасов

Анна Петрова

Каролина Старцева

Андрей Похлебаев

Дмитрий Кучеренко

Софья Колтакова

Алина Губачикова

Арина Филиппова

Елизавета Добронравова

Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист России, профессор Московской консерватории, дирижёр Большого театра России Игорь Дронов. Дирижёр — лауреат международных конкурсов Владимир Таланов.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.

Уникальная атмосфера

Уникальное пространство англиканского собора создаст атмосферу, позволяющую в полной мере ощутить величие эпохи барокко и её современное звучание.