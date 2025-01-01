К юбилею Баха и Генделя: 340 лет со дня рождения. Орган и оркестр

Концерт барочной музыки в исполнении ансамбля солистов «Премьера»
Ансамбль солистов «Премьера» приглашает на уникальный концерт, посвящённый великим мастерам барочной музыки — Иоганну Себастьяну Баху и Георгу Фридриху Генделю. В этот вечер в исполнении органа и камерного оркестра прозвучит всё многообразие барочной традиции: от придворного блеска до духовной патетики, от театральности до лиризма.
Программа вечера
Помимо музыки Баха и Генделя, в программе также представлены произведения Люлли, Вивальди, Моцарта и Рамо:
- Ж. Б. Люлли — Увертюра к опере «Кадм и Гермиона» (1673), LWV 49
- Ж. Б. Люлли — Увертюра к опере «Фаэтон» (1683), LWV 61
- Г. Ф. Гендель — Concerto grosso HWV 320 Op.6, No. 2 F-dur
- И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Ich ruf` zu dir, Herr Jesu Christ» f-moll BWV639 (переложение для трубы)
- Г. Ф. Гендель — Концерт для органа, струнных и континуо op.4 №2 си-бемоль мажор
- В. А. Моцарт — Laudate Dominum K.339 №5
- А. Вивальди — Концерт ля минор для двух скрипок, струнных и бассо континуо RV523
- И. С. Бах — Двойной концерт для скрипки и гобоя до минор BWV 1060R, II и III части
- А. Вивальди — Ария Ваганса из оратории «Торжествующая Юдифь»
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
- Г. Ф. Гендель — Сюита «Музыка на воде»
- Ж.-Ф. Рамо — «Танец дикарей» из оперы «Галантная Индия»
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Исполнители и художественное руководство
Концерт исполнит ансамбль солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Солисты ансамбля:
- Егор Сомов
- Иван Пронин
- Степан Семикрасов
- Анна Петрова
- Каролина Старцева
- Андрей Похлебаев
- Дмитрий Кучеренко
- Софья Колтакова
- Алина Губачикова
- Арина Филиппова
- Елизавета Добронравова
Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист России, профессор Московской консерватории, дирижёр Большого театра России Игорь Дронов. Дирижёр — лауреат международных конкурсов Владимир Таланов.
Продолжительность концерта
Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.
Уникальная атмосфера
Уникальное пространство англиканского собора создаст атмосферу, позволяющую в полной мере ощутить величие эпохи барокко и её современное звучание.