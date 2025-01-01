Меню
К юбилею Александра Шило
К юбилею Александра Шило

К юбилею Александра Шило

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Мариинском театре: юбилей Александра Шило

Мариинский театр готовит незабываемый концерт, посвященный юбилею великого контрабасиста Александра Шило. В этом уникальном событии примут участие выдающиеся музыканты, каждый из которых подарит зрителям свои таланты.

Исполнители

  • Александр Шило (контрабас)
  • Мария Шило (контрабас)
  • Максим Жикалов (контрабас)
  • Дмитрий Попов (контрабас)
  • Борис Маркелов (контрабас)
  • Владимир Нефедов (контрабас)
  • Карлос Санчез (контрабас)
  • Вячеслав Филатов (контрабас)
  • Петр Гогитидзе (контрабас)
  • Евгений Рыжков (контрабас)
  • Арсений Газизов (контрабас)
  • Елена Шило (сопрано)
  • Дмитрий Черевко (флейта)
  • Трофим Конвисаров (фортепиано)
  • Тимофей Жикалов (ударные)

Программа

В концерте прозвучат произведения известных композиторов, таких как:

  • Мирзоев
  • Петров
  • Муравьёв
  • Черевко
  • Дунаевский
  • И. С. Бах
  • Боттезини
  • Сен-Санс

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события. Концерт обещает стать ярким событием для всех поклонников классической музыки и контрабаса!

Декабрь
16 декабря вторник
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

