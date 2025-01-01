К юбилею Александра Шило

Концерт в Мариинском театре: юбилей Александра Шило
Мариинский театр готовит незабываемый концерт, посвященный юбилею великого контрабасиста Александра Шило. В этом уникальном событии примут участие выдающиеся музыканты, каждый из которых подарит зрителям свои таланты.
Исполнители
- Александр Шило (контрабас)
- Мария Шило (контрабас)
- Максим Жикалов (контрабас)
- Дмитрий Попов (контрабас)
- Борис Маркелов (контрабас)
- Владимир Нефедов (контрабас)
- Карлос Санчез (контрабас)
- Вячеслав Филатов (контрабас)
- Петр Гогитидзе (контрабас)
- Евгений Рыжков (контрабас)
- Арсений Газизов (контрабас)
- Елена Шило (сопрано)
- Дмитрий Черевко (флейта)
- Трофим Конвисаров (фортепиано)
- Тимофей Жикалов (ударные)
Программа
В концерте прозвучат произведения известных композиторов, таких как:
- Мирзоев
- Петров
- Муравьёв
- Черевко
- Дунаевский
- И. С. Бах
- Боттезини
- Сен-Санс
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события. Концерт обещает стать ярким событием для всех поклонников классической музыки и контрабаса!