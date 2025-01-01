К юбилею Александра Шило

Концерт в Мариинском театре: юбилей Александра Шило

Мариинский театр готовит незабываемый концерт, посвященный юбилею великого контрабасиста Александра Шило. В этом уникальном событии примут участие выдающиеся музыканты, каждый из которых подарит зрителям свои таланты.

Исполнители

Александр Шило (контрабас)

Мария Шило (контрабас)

Максим Жикалов (контрабас)

Дмитрий Попов (контрабас)

Борис Маркелов (контрабас)

Владимир Нефедов (контрабас)

Карлос Санчез (контрабас)

Вячеслав Филатов (контрабас)

Петр Гогитидзе (контрабас)

Евгений Рыжков (контрабас)

Арсений Газизов (контрабас)

Елена Шило (сопрано)

Дмитрий Черевко (флейта)

Трофим Конвисаров (фортепиано)

Тимофей Жикалов (ударные)

Программа

В концерте прозвучат произведения известных композиторов, таких как:

Мирзоев

Петров

Муравьёв

Черевко

Дунаевский

И. С. Бах

Боттезини

Сен-Санс

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события. Концерт обещает стать ярким событием для всех поклонников классической музыки и контрабаса!