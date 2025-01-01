Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша "К новым берегам", аб-т №15

"К новым берегам", аб-т №15

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 марта
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00

В ближайшие дни

Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
6+
Джаз
Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
21 ноября в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
6+
Рок Живая музыка
Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
31 декабря в 19:00 Дом журналиста
от 2299 ₽
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
6+
Джаз
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
10 августа в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше