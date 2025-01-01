Концерт к Международному Дню танго в Доме музыки

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт, посвященный Международному Дню танго, который пройдет в уютных стенах Дома музыки. Этот музыкальный вечер станет настоящим праздником для всех любителей танца и музыки.

Программа вечера

В программе концерта — лучшие произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, а также классические танго в исполнении известных музыкантов. Зрители смогут насладиться живым исполнением и атмосферой страсти и романтики, которая всегда сопутствует танго.

Специальные гости

На сцене выступят известные танцоры, которые продемонстрируют захватывающие номера, а также приглашенные музыканты, способные создать неповторимое звучание. Вечер обещает быть наполненным эмоциями и энергией!

Интересные факты о танго

Танго — это не просто танец, это целая культура, возникшая в Аргентине в конце 19 века. Он сочетает в себе элементы европейских и африканских музыкальных традиций. Каждый год 11 декабря отмечается Международный День танго, который был установлен в честь дня рождения одного из величайших танцоров танго — Карлоса Гарделя.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Дома музыки и в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, чтобы не упустить возможность увидеть это удивительное шоу!

Не пропустите возможность погрузиться в мир танго и насладиться музыкой, которая вдохновляет и объединяет людей по всему миру!