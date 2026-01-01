К международному Дню балалайки. Русская рапсодия
12+
Продолжительность 80 минут
О концерте

Музыкальная программа к Международному дню балалайки

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко под управлением дирижера Андрея Афонина приглашает вас на уникальный концерт, приуроченный к Международному дню балалайки. Этот праздник, который с 2008 года отмечается в России и других странах 23 июня, соберет любителей этого удивительного инструмента.

Балалайка — это не просто музыкальный инструмент, а символ русской культуры. Любовь к ней разделяют миллионы людей по всему миру. Каждый год растет число виртуозов, и появляются новые произведения, подчеркивающие многообразие звучания балалайки. Несмотря на всего три струны, она способна передать широкий спектр эмоций.

Что вас ждет на концерте

В программе концерта прозвучат оригинальные сочинения в народном стиле, а также обработки русских народных песен и плясок. Оркестр «Русский сувенир» и виртуоз-балалаечник Григорий Михайлов исполнит произведения таких композиторов, как В. Андреев, Н. Шульман, А. Репников, Б. Трояновский, А. Шалов, В. Городовская, Н. Ризоль и Е. Быков.

Концерт пройдет без антракта. Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и атмосферой праздника!

Июнь
19 июня пятница
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

