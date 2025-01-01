К 95-летию Юрия Гуляева «Желаю Вам…»

Концерт-посвящение

В центре внимания новой театральной постановки — трогательная история о юных героях, которые в трудные времена войны придают силы солдатам с помощью музыки. На сцене оживут образы 11-летнего Юрки и хрупкой Александры Пахмутовой.

Юрка: маленький музыкант с большим сердцем

Юрка — вихрастый паренёк с голосом, не соответствующим его годам, приходит в госпиталь с баяном, подаренным дядей Витей. Он поёт: Вдоль по улице метелица метёт , и даже немощные солдаты начинают подпрыгивать в ритме музыки. В его узелке — немного конфет, картофель и полбуханки хлеба. Всё это он заработал двумя концертами художественной самодеятельности, чтобы поддержать бойцов.

Время и место

Действие спектакля разворачивается в суровые годы 1941-1943. Как вспоминает Гуляев: Всё решали подручными средствами. Девчонки писали объявления о концертах, а входом служили еда и дрова. Эти концерты стали настоящей школой жизни, где юные артисты сталкивались с горем и потерями, но продолжали дарить надежду.

Саша Пахмутова: музыка, которая лечит

На другом конце страны, в Сталинграде, выступает Александра Пахмутова. Эта маленькая девочка, прячущаяся за аккордеоном, также приносит радость и тепло в госпиталь. Каждый день после школы она играет для раненых солдат, внося в их жизнь каплю света и надежды.

Судьбы, переплетенные музыкой

Ровесники Гуляев и Пахмутова, судьбы которых пересекутся, станут символами стойкости и мужества. Их песни и стихи поднимут дух бойцов до небес. Спектакль позволит зрителям ощутить сопричастность к этому историческому моменту, когда музыка и поэзия стали оружием против отчаяния.

Не упустите возможность!

Не пропустите уникальную возможность увидеть эту трогательную постановку, которая расскажет о силе духа и силе музыки в самые тёмные времена. Билеты уже в продаже!