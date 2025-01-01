Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 500₽
Киноафиша К 95-летию БСО им. П. И. Чайковского. Дирижер А. Ткаченко

К 95-летию БСО им. П. И. Чайковского. Дирижер А. Ткаченко

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт к 95-летию БСО имени П. И. Чайковского

В этом году Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского отмечает знаменательную дату — 95 лет со дня своего основания. К этому юбилею 15 ноября в Концертном зале имени Чайковского пройдет уникальный концерт классической музыки под управлением талантливого дирижера Андрея Ткаченко.

Программа вечера

В ходе концерта зрители смогут насладиться произведениями известных композиторов, включая шедевры классической музыки, которые стали неотъемлемой частью репертуара оркестра. В программе ожидаются как классические, так и современные композиции, отражающие богатство и разнообразие музыкального искусства.

Дирижер Андрей Ткаченко

Андрей Ткаченко — выдающийся дирижер, известный своим мастерством и глубоким пониманием музыкального языка. Он работал с ведущими оркестрами мира и имеет богатый опыт в интерпретации классических произведений. На этом концерте Ткаченко представит уникальный взгляд на музыку, который обязательно оставит незабываемое впечатление на зрителей.

Информация для зрителей

Концерт состоится 15 ноября в Концертном зале имени Чайковского. Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах театра. Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события и насладиться великолепной музыкой в исполнении одного из лучших оркестров страны!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Пой, играй, моя Россия!
6+
Эстрада Фолк
Пой, играй, моя Россия!
20 сентября в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
16 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
22 августа в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше