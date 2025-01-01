Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К 80-летию А.В. Чайковского. ГАСК, дирижёр - В. Полянский
Билеты от 300₽
Киноафиша К 80-летию А.В. Чайковского. ГАСК, дирижёр - В. Полянский

К 80-летию А.В. Чайковского. ГАСК, дирижёр - В. Полянский

К 80-летию Александра Чайковского 6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Опера «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане» в концертном зале «Зарядье»

Государственная академическая симфоническая капелла России представит оперу Александра Чайковского, основанную на легенде, связанной с событиями 1395 года. Дирижирует Валерий Полянский.

История легенды

Опера рассказывает о том, как Тамерлан, воевавший с Москвой, остановил свое войско под Ельцом. Горожане, обращаясь к чудотворной Владимиру иконе Божией Матери, молились о спасении. В ту самую ночь Тамерлан увидел во сне Деву Марию и, испугавшись видения, повернул армию обратно.

Либретто написано Николаем Карасиком и Радомирой Ползуновой и соединяет события XIV века с 1941 годом, когда была вскрыта могила завоевателя, а также с нашими днями.

Интересные факты

Александр Чайковский, автор многих опер на исторические сюжеты, изначально мечтал создать оперу о Наполеоне, но в итоге написал произведение о Тамерлане. Эта 80-минутная опера была написана по заказу администрации Липецкой области всего за три недели. Премьера состоялась в 2011 году в естественных декорациях города Ельца, который стал местом действия исторических событий.

В концертном зале «Зарядье» опера будет представлена в полусценическом исполнении, что даст зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу легенды.

Купить билет на концерт К 80-летию А.В. Чайковского. ГАСК, дирижёр - В. Полянский

Помощь с билетами
Март
16 марта понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽

В ближайшие дни

Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
29 ноября в 21:30 Джон Донн
от 1590 ₽
Классика при свечах. Сергей Рахманинов
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Сергей Рахманинов
5 октября в 15:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
6+
Живая музыка
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
19 октября в 14:00 Московский продюсерский центр
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше