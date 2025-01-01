К 80-летию А.В. Чайковского. ГАСК, дирижёр - В. Полянский

Опера «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане» в концертном зале «Зарядье»

Государственная академическая симфоническая капелла России представит оперу Александра Чайковского, основанную на легенде, связанной с событиями 1395 года. Дирижирует Валерий Полянский.

История легенды

Опера рассказывает о том, как Тамерлан, воевавший с Москвой, остановил свое войско под Ельцом. Горожане, обращаясь к чудотворной Владимиру иконе Божией Матери, молились о спасении. В ту самую ночь Тамерлан увидел во сне Деву Марию и, испугавшись видения, повернул армию обратно.

Либретто написано Николаем Карасиком и Радомирой Ползуновой и соединяет события XIV века с 1941 годом, когда была вскрыта могила завоевателя, а также с нашими днями.

Интересные факты

Александр Чайковский, автор многих опер на исторические сюжеты, изначально мечтал создать оперу о Наполеоне, но в итоге написал произведение о Тамерлане. Эта 80-минутная опера была написана по заказу администрации Липецкой области всего за три недели. Премьера состоялась в 2011 году в естественных декорациях города Ельца, который стал местом действия исторических событий.

В концертном зале «Зарядье» опера будет представлена в полусценическом исполнении, что даст зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу легенды.