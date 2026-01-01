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К 5-летию возрождённого состава. Парк Горького
Билеты от 800₽
Киноафиша К 5-летию возрождённого состава. Парк Горького

К 5-летию возрождённого состава. Парк Горького

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт группы «Парк Горького» в Кремле

Государственный Кремлевский Дворец приглашает вас на концерт группы «Парк Горького». Мероприятие, посвященное 5-летию нового состава коллектива, обещает стать значимым событием для всех поклонников музыки.

Заблаговременное прибытие

Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей, которые могут возникнуть из-за тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала концерта.

Почему стоит посетить

Группа «Парк Горького» известна своими запоминающимися мелодиями и яркими текстами песен. Концерт, ориентированный на всех ценителей качественной музыки, подарит множество незабываемых моментов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт К 5-летию возрождённого состава. Парк Горького

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