К 5-летию возрождённого состава. Парк Горького

Концерт группы «Парк Горького» в Кремле

Государственный Кремлевский Дворец приглашает вас на концерт группы «Парк Горького». Мероприятие, посвященное 5-летию нового состава коллектива, обещает стать значимым событием для всех поклонников музыки.

Заблаговременное прибытие

Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей, которые могут возникнуть из-за тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала концерта.

Почему стоит посетить

Группа «Парк Горького» известна своими запоминающимися мелодиями и яркими текстами песен. Концерт, ориентированный на всех ценителей качественной музыки, подарит множество незабываемых моментов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!