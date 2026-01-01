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К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта
Киноафиша К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта

К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт, посвящённый 230-летию со дня рождения Франца Шуберта

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится уникальный концерт, посвящённый юбилею великого композитора Франца Шуберта. В программе зрители услышат знаменитые произведения maestro, включая «Смерть и девушка» (Der Tod und das Madchen), оркестровую версию струнного квартета № 13 «Розамунда» (Rosamunde) и мессу № 2 Соль мажор.

Программа вечера

  • Шуберт – Малер. «Смерть и девушка» (Der Tod und das Madchen);
  • Шуберт. Оркестровая версия струнного квартета № 13 «Розамунда» (Rosamunde), D 804;
  • Месса № 2 Соль мажор, D 167.

Исполнители

Дирижировать концертом будет Арсентий Ткаченко. В исполнении Филармонического камерного оркестра и Новосибирской хоровой капеллы гости смогут насладиться высококачественной музыкой в лучших традициях классической сцены.

Концерт станет настоящим праздником для всех ценителей музыки Шуберта и Малера. Не упустите возможность насладиться глубокими и эмоциональными произведениями за свежей интерпретацией талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта

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В других городах
Январь
23 января суббота
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 500 ₽
24 января воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 500 ₽

Фотографии

К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта

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