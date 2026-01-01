К 230-летию со дня рождения Франца Шуберта

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится уникальный концерт, посвящённый юбилею великого композитора Франца Шуберта. В программе зрители услышат знаменитые произведения maestro, включая «Смерть и девушка» (Der Tod und das Madchen), оркестровую версию струнного квартета № 13 «Розамунда» (Rosamunde) и мессу № 2 Соль мажор.
Дирижировать концертом будет Арсентий Ткаченко. В исполнении Филармонического камерного оркестра и Новосибирской хоровой капеллы гости смогут насладиться высококачественной музыкой в лучших традициях классической сцены.
Концерт станет настоящим праздником для всех ценителей музыки Шуберта и Малера. Не упустите возможность насладиться глубокими и эмоциональными произведениями за свежей интерпретацией талантливых музыкантов!