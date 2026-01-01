К 230-летию Франца Шуберта

Музыкальный вечер с Валерием Полянским в Зарядье

Государственная академическая симфоническая капелла России приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки под руководством выдающегося дирижёра Валерия Полянского. В программе прозвучат шедевры австрийского композитора Франца Шуберта.

Программа концерта

В первом отделении зрители смогут насладиться Симфонией № 9 до мажор, D. 944, известной также как «Великая симфония». Это произведение, завершённое в 1825 году, считается одним из лучших симфонических творений Шуберта, в котором ярко проявляется его мелодичность и гармония.

Во втором отделении выступит Месса № 5 ля-бемоль мажор, D. 678. Эта месса, написанная в 1816 году, отличается глубокой духовностью и красотой. Она подчеркивает мастерство Шуберта в сочетании вокальных и инструментальных партий.

