К 230-летию Франца Шуберта
К 230-летию Франца Шуберта

К 230-летию Франца Шуберта

Билеты от 500₽

О концерте

Музыкальный вечер с Валерием Полянским в Зарядье

Государственная академическая симфоническая капелла России приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки под руководством выдающегося дирижёра Валерия Полянского. В программе прозвучат шедевры австрийского композитора Франца Шуберта.

Программа концерта

В первом отделении зрители смогут насладиться Симфонией № 9 до мажор, D. 944, известной также как «Великая симфония». Это произведение, завершённое в 1825 году, считается одним из лучших симфонических творений Шуберта, в котором ярко проявляется его мелодичность и гармония.

Во втором отделении выступит Месса № 5 ля-бемоль мажор, D. 678. Эта месса, написанная в 1816 году, отличается глубокой духовностью и красотой. Она подчеркивает мастерство Шуберта в сочетании вокальных и инструментальных партий.

Не упустите возможность увидеть это яркое событие в репертуаре отечественной симфонической музыки. Вы ожидаете вечер, наполненный великолепными звуками и искусством, который оставит незабываемые впечатления.

Январь
18 января понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

