К 215-летию Ференца Листа: органное наследие

XXI Международный органный фестиваль в Перми

К 215-летию Ференца Листа стартует XXI Международный органный фестиваль. В этом году особое внимание уделяется органному наследию великого венгерского композитора. основную роль в фестивале сыграет Жолт Мате Месарош, лауреат премии Junior Prima Award, который является видной фигурой нового поколения органистов.

О Жолте Мате Месароше

Жолт Мате Месарош широко известен в Венгрии как органист и исследователь творчества Ференца Листа. Одной из основных целей его деятельности является популяризация органной музыки и венгерской музыкальной культуры. Жолт также работает над новым изданием полного собрания сочинений Ференца Листа для органа и фисгармонии, что существенно повлияет на современное исполнение произведений композитора.