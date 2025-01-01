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К 200-летию И.Штрауса. РНО. Дирижёр – Фёдор Безносиков
Билеты от 500₽
Киноафиша К 200-летию И.Штрауса. РНО. Дирижёр – Фёдор Безносиков

К 200-летию И.Штрауса. РНО. Дирижёр – Фёдор Безносиков

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Юбилей Иоганна Штрауса: Музыкальное наследие великого композитора

Российский национальный оркестр под управлением Фёдора Безносикова готовится к празднованию 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего. Это событие станет настоящим праздником классической музыки, где будут звучать вальсы и другие произведения, которые обогатили музыкальную культуру.

Творческое наследие Штрауса

Иоганн Штраус-младший оставил после себя множество вальсов, составляющих почти треть его произведений. Он виртуозно преобразовал этот, казалось бы, обыденный жанр, наполнив его глубоким смыслом и лирическим очарованием. Мелодии композитора отличаются сложной структурой и неповторимой эмоциональной глубиной.

Знаменитые произведения

Среди самых известных шедевров Штрауса можно выделить:

  • «На прекрасном голубом Дунае»
  • «Жизнь артиста»
  • «Сказки венского леса»
  • «Весенние голоса»

Эти композиции поражают богатством эмоций: в них переплетаются восторженный порыв, нежная меланхолия, пылкость и лёгкая игривость. Не упустите возможность насладиться этим великолепием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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