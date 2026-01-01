К 135-летию С. Прокофьева. Творческие параллели

Вокальные циклы на стихии поэтов Серебряного века
Приглашаем вас на захватывающее музыкальное событие, в рамках которого прозвучат произведения композиторов, вдохновлённых творчеством поэтов Серебряного века. Исполнители: Валентина Правдина (сопрано), Юлия Ситникова (сопрано), а также пианистка Мария Оселкова.
I отделение
- Мясковский:
- «Луна и туман» из цикла «На грани», ор. 4 (Слова З. Гиппиус)
- Пьеса для голоса и фортепиано «Противоречия», ор. 5 (Слова З. Гиппиус)
- «Всё мне грезится» из цикла «Из юношеских лет», ор. 2 (Слова К. Бальмонта)
- Вокальная сюита на стихи К. Бальмонта «Мадригал», ор. 7:
- Прелюдия
- Романс
- Интерлюдия
- Романс «Норвежская девушка»
- Постлюдия
- Прокофьев:
- Цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой для голоса и фортепиано», ор. 27:
- «Солнце комнату наполнило»
- «Настоящую нежность»
- «Память о солнце»
- «Здравствуй»
- «Сероглазый король»
- «Серое платьице», ор. 23, № 2 (Слова З. Гиппиус)
- «Заклинание воды и огня», ор. 36, № 1 (Слова К. Бальмонта)
- «Помни меня», ор. 36, № 4 (Слова К. Бальмонта)
II отделение
- Катуар:
- Три романса из цикла «Шесть романсов на стихи К. Бальмонта», ор. 32:
- «Ты шелест нежного листа»
- «В этой жизни смутной»
- «Смерть, убаюкай меня»
- Слонимский:
- Пять романсов на стихи А. Ахматовой:
- «Сжала руки под тёмной вуалью»
- «Песня последней встречи»
- «Я с тобой не стану пить вино»
- «Я недаром печальной слыву»
- «Душный хмель»
- Шостакович:
- Пять романсов на слова Саши Чёрного «Сатиры» для сопрано и фортепиано, op. 109:
- «Критику»
- «Пробуждение весны»
- «Потомки»
- «Недоразумение»
- «Крейцерова соната»