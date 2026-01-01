К 135-летию С. Прокофьева. Творческие параллели
Билеты от 500₽
6+
О концерте

Вокальные циклы на стихии поэтов Серебряного века

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное событие, в рамках которого прозвучат произведения композиторов, вдохновлённых творчеством поэтов Серебряного века. Исполнители: Валентина Правдина (сопрано), Юлия Ситникова (сопрано), а также пианистка Мария Оселкова.

I отделение

  • Мясковский:
    • «Луна и туман» из цикла «На грани», ор. 4 (Слова З. Гиппиус)
    • Пьеса для голоса и фортепиано «Противоречия», ор. 5 (Слова З. Гиппиус)
    • «Всё мне грезится» из цикла «Из юношеских лет», ор. 2 (Слова К. Бальмонта)
  • Вокальная сюита на стихи К. Бальмонта «Мадригал», ор. 7:
    • Прелюдия
    • Романс
    • Интерлюдия
    • Романс «Норвежская девушка»
    • Постлюдия
  • Прокофьев:
    • Цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой для голоса и фортепиано», ор. 27:
      • «Солнце комнату наполнило»
      • «Настоящую нежность»
      • «Память о солнце»
      • «Здравствуй»
      • «Сероглазый король»
    • «Серое платьице», ор. 23, № 2 (Слова З. Гиппиус)
    • «Заклинание воды и огня», ор. 36, № 1 (Слова К. Бальмонта)
    • «Помни меня», ор. 36, № 4 (Слова К. Бальмонта)

II отделение

  • Катуар:
    • Три романса из цикла «Шесть романсов на стихи К. Бальмонта», ор. 32:
      • «Ты шелест нежного листа»
      • «В этой жизни смутной»
      • «Смерть, убаюкай меня»
  • Слонимский:
    • Пять романсов на стихи А. Ахматовой:
      • «Сжала руки под тёмной вуалью»
      • «Песня последней встречи»
      • «Я с тобой не стану пить вино»
      • «Я недаром печальной слыву»
      • «Душный хмель»
  • Шостакович:
    • Пять романсов на слова Саши Чёрного «Сатиры» для сопрано и фортепиано, op. 109:
      • «Критику»
      • «Пробуждение весны»
      • «Потомки»
      • «Недоразумение»
      • «Крейцерова соната»

Июнь
17 июня среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

