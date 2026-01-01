Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К 125-летию со дня рождения Агнии Барто. Международный конкурс чтецов
Билеты от 300₽
Киноафиша К 125-летию со дня рождения Агнии Барто. Международный конкурс чтецов

К 125-летию со дня рождения Агнии Барто. Международный конкурс чтецов

16+
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О выставке

Международный конкурс чтецов на сцене ЦДРИ

В преддверии 125-летия со дня рождения знаменитой детской поэтессы Агнии Барто, Центральный детский библиотечный культурный центр (ЦДРИ) приглашает всех любителей театра на уникальное событие. Здесь пройдет международный конкурс чтецов, где участники смогут в полной мере продемонстрировать свои поэтические навыки и художественное мастерство.

О конкурсе

Конкурс чтецов станет не только местом встречи талантливых исполнителей, но и площадкой для обмена опытом между участниками из разных стран. Творческий запал и эмоциональная насыщенность выступлений участников создадут незабываемую атмосферу.

Творческое наследие Агнии Барто

Агния Барто — одна из самых любимых детских поэтесс. Ее стихи полны доброты, юмора и искренности. Каждое слово наполнено любовью к детям и глубоким пониманием их мира. Это делает ее наследие особенно ценным и актуальным в наше время.

Кому стоит посетить конкурс

Конкурс будет интересен как детям, так и взрослым. Это отличная возможность увидеть, как современные чтецы интерпретируют классические тексты, а также открыть для себя новые таланты. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на выставка К 125-летию со дня рождения Агнии Барто. Международный конкурс чтецов

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября суббота
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 300 ₽

В ближайшие дни

Амурова зала
0+
Исторические выставки Живопись Скульптура Классическое искусство

Амурова зала

16 августа в 09:00 Музей-усадьба «Архангельское»
Билеты
Усадьба кузнеца
0+
Исторические выставки

Усадьба кузнеца

16 августа в 09:00 Музей-заповедник «Коломенское»
Билеты
Посещение Музейной площадки №1
0+
Исторические выставки

Посещение Музейной площадки №1

16 августа в 00:00 Центральный парк «Патриот»
от 275 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше