Международный конкурс чтецов на сцене ЦДРИ

В преддверии 125-летия со дня рождения знаменитой детской поэтессы Агнии Барто, Центральный детский библиотечный культурный центр (ЦДРИ) приглашает всех любителей театра на уникальное событие. Здесь пройдет международный конкурс чтецов, где участники смогут в полной мере продемонстрировать свои поэтические навыки и художественное мастерство.

О конкурсе

Конкурс чтецов станет не только местом встречи талантливых исполнителей, но и площадкой для обмена опытом между участниками из разных стран. Творческий запал и эмоциональная насыщенность выступлений участников создадут незабываемую атмосферу.

Творческое наследие Агнии Барто

Агния Барто — одна из самых любимых детских поэтесс. Ее стихи полны доброты, юмора и искренности. Каждое слово наполнено любовью к детям и глубоким пониманием их мира. Это делает ее наследие особенно ценным и актуальным в наше время.

Кому стоит посетить конкурс

Конкурс будет интересен как детям, так и взрослым. Это отличная возможность увидеть, как современные чтецы интерпретируют классические тексты, а также открыть для себя новые таланты. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!