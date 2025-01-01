Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К 100-летию со дня рождения Пьера Булеза
Киноафиша К 100-летию со дня рождения Пьера Булеза

К 100-летию со дня рождения Пьера Булеза

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт К 100-летию со дня рождения Пьера Булеза

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
30 ноября воскресенье
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 300 ₽

В ближайшие дни

Супер Диско 90-00х
12+
Эстрада Диско
Супер Диско 90-00х
4 января в 19:00 Клуб «А2»
от 3000 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
15 октября в 20:00 Butcher & Banker
от 990 ₽
Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
0+
Неоклассика
Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
2 ноября в 22:30 Планетарий 1
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше