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К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет
Билеты от 1000₽
Киноафиша К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет

К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" Художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет 14 сентября в Большом зале Консерватории состоится концерт "Ко 100-летию Андрея Эшпая". Дирижер программы - Народный артист СССР Юрий Башмет. Имя Юрия Башмета давно стало синонимом музыкальной глубины, виртуозности и художественной смелости. Его творческие победы и свершения значительны. Одно из них, безусловно, требует курсива: Юрий Башмет превратил альт в блистательный солирующий инструмент. Башмет исполнил на альте все, что было написано для этого инструмента; современными композиторами специально написаны и посвящены ему более 50 альтовых концертов и других произведений. Свою дирижерскую деятельность Юрий Башмет начал в 1985 году, котрой утвердил репутацию смелого, острого и современного художника.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет

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