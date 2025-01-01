К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" Художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет 14 сентября в Большом зале Консерватории состоится концерт "Ко 100-летию Андрея Эшпая". Дирижер программы - Народный артист СССР Юрий Башмет. Имя Юрия Башмета давно стало синонимом музыкальной глубины, виртуозности и художественной смелости. Его творческие победы и свершения значительны. Одно из них, безусловно, требует курсива: Юрий Башмет превратил альт в блистательный солирующий инструмент. Башмет исполнил на альте все, что было написано для этого инструмента; современными композиторами специально написаны и посвящены ему более 50 альтовых концертов и других произведений. Свою дирижерскую деятельность Юрий Башмет начал в 1985 году, котрой утвердил репутацию смелого, острого и современного художника.