Juan Horlendis (Куба)

Кубинская феерия: Концерт Хуана Орландиса в Петербурге

Приготовьтесь к незабываемому вечеру под звуки кубинской музыки! В программе концерта вы услышите как традиционные мелодии Кубы, так и современные интерпретации звуков карибского бассейна.

Хуан Орландис Баньос Родригес — фронтмен, мультиинструменталист и вокалист, который источает позитив и энергетику кубинского фламенко. Орландис родился в Гаване и начал заниматься музыкой с 11 лет. Он является выпускником знаменитой консерватории Гаваны «13 de Marzo».

Как опытный румберо, Хуан не только прекрасно поёт в традиционном кубинском манере, но и зажигает на сцене танцами. Его repertoire включает исполнение на бас-гитаре, гитаре, рояле и латиноамериканской перкуссии. Москвичи смогут узнать его по выступлениям с такими именитыми коллективами, как «Son de Cuba», «Cubanos 100%», «Самбатерия» и другими.

Среди его достижений — работа музыкальным директором, аранжировщиком и бас-гитаристом в Мюзик холле (Musichall) в Дубае с 2017 по 2019 год. Также Орландис успешно преподавал музыку и получил диплом в МГУКИ (Институт искусств и культуры).

Не упустите шанс насладиться душевными танцевальными хитами Острова Свободы в исполнении Хуана Орландиса под музыку сальса-оркестра «Sol-fiesta band» и Оркестра Петра Востокова. Убедитесь сами, как невозможно устоять на месте под ритмы кубинской энергетики!