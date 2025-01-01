Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Juan Horlendis (Куба)
Билеты от 2000₽
Киноафиша Juan Horlendis (Куба)

Juan Horlendis (Куба)

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Зажигательные ритмы латинской музыки в джаз-клубе Игоря Бутмана

Наслаждайтесь уникальной атмосферой кубинских ритмов в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. На сцене выступит талантливый музыкант и композитор Хуан Орландис, представляющий яркое музыкальное наследие Кубы.

Кто такой Хуан Орландис?

Хуан Орландис – выдающийся представитель кубинской джазовой сцены. С его виртуозной игрой на музыкальных инструментах, он привносит свежесть и самобытность в традиционные латинские мелодии. Его выступления всегда полны энергии и страсти, что делает каждое шоу незабываемым.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта ожидаются как популярные классические композиции, так и оригинальные произведения Хуана. Настоящая феерия громких ритмов и мелодий позволит зрителям полностью погрузиться в мир кубинской музыки.

Почему стоит посетить?

Джаз-клуб Игоря Бутмана – это не только место, где звучит музыка, но и пространство для атмосферы дружбы и творчества. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и открыть для себя новые грани джазового искусства.

Приходите и окунитесь в ритмы Кубы, которые согреют душу и подарят яркие впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Rock&Skripka от Баха до Linkin Park
18+
Классическая музыка Рок
Rock&Skripka от Баха до Linkin Park
19 октября в 17:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
14 сентября в 18:30 Still Standup Moscow
от 890 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
9 ноября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше