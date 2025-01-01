Juan Horlendis (Куба)

Зажигательные ритмы латинской музыки в джаз-клубе Игоря Бутмана

Наслаждайтесь уникальной атмосферой кубинских ритмов в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. На сцене выступит талантливый музыкант и композитор Хуан Орландис, представляющий яркое музыкальное наследие Кубы.

Кто такой Хуан Орландис?

Хуан Орландис – выдающийся представитель кубинской джазовой сцены. С его виртуозной игрой на музыкальных инструментах, он привносит свежесть и самобытность в традиционные латинские мелодии. Его выступления всегда полны энергии и страсти, что делает каждое шоу незабываемым.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта ожидаются как популярные классические композиции, так и оригинальные произведения Хуана. Настоящая феерия громких ритмов и мелодий позволит зрителям полностью погрузиться в мир кубинской музыки.

Почему стоит посетить?

Джаз-клуб Игоря Бутмана – это не только место, где звучит музыка, но и пространство для атмосферы дружбы и творчества. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и открыть для себя новые грани джазового искусства.

Приходите и окунитесь в ритмы Кубы, которые согреют душу и подарят яркие впечатления!