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Juan Horlendis (Куба)
Киноафиша Juan Horlendis (Куба)

Juan Horlendis (Куба)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательные ритмы Кубы в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному зажигательной латинской музыкой! В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге выступит талантливый кубинский музыкант Juan Horlendis.

О музыканте

Juan Horlendis — известный кубинский пианист и композитор, который покорил сердца зрителей на международной сцене. Его музыка сочетает в себе элементы традиционного кубинского джаза и современных ритмов, создавая уникальную атмосферу, которая перенесёт вас на солнечные улицы Гаваны.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только яркими мелодиями, но и захватывающими импровизациями. Juan Horlendis и его группа обещают представить программу, полную энергии и эмоций. Вы услышите как классические кубинские ритмы, так и современные джазовые интерпретации.

Билеты

Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Рекомендуем заблаговременно приобрести билеты, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального праздника.

Приходите и позвольте ритмам Кубы увлечь вас в мир джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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