Juan Horlendis (Куба)

Зажигательные ритмы Кубы в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному зажигательной латинской музыкой! В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге выступит талантливый кубинский музыкант Juan Horlendis.

О музыканте

Juan Horlendis — известный кубинский пианист и композитор, который покорил сердца зрителей на международной сцене. Его музыка сочетает в себе элементы традиционного кубинского джаза и современных ритмов, создавая уникальную атмосферу, которая перенесёт вас на солнечные улицы Гаваны.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только яркими мелодиями, но и захватывающими импровизациями. Juan Horlendis и его группа обещают представить программу, полную энергии и эмоций. Вы услышите как классические кубинские ритмы, так и современные джазовые интерпретации.

Билеты

Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Рекомендуем заблаговременно приобрести билеты, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального праздника.

Приходите и позвольте ритмам Кубы увлечь вас в мир джаза!