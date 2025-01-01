Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Juan Horlendis (Куба)
Билеты от 2000₽
Киноафиша Juan Horlendis (Куба)

Juan Horlendis (Куба)

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Зажигательные ритмы Кубы в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Juan Horlendis из Кубы представит свои зажигательные ритмы латинской музыки в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу кубинского джаза.

О Juan Horlendis

Juan Horlendis — известный кубинский музыкант, который стал популярным благодаря своему уникальному стилю и виртуозной игре на инструменте. Его музыка сочетает в себе элементы традиционного кубинского фольклора и современные джазовые ритмы. Это делает его выступления незабываемыми и яркими.

Что ожидать от концерта?

На концерте вы сможете услышать как классические кубинские мелодии, так и современные композиции, наполненные энергией и ритмом. Атмосфера клуба способствует близкому взаимодействию исполнителя с аудиторией, что делает каждый концерт особенным.

Зачем стоит посетить?

Если вы любите живую музыку, интересуетесь культурой Кубы или просто хотите провести вечер в компании хороших друзей под звуки джаза, это событие именно для вас. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального праздника!

Ждем вас в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке! Не забудьте забронировать свои билеты заранее, чтобы не пропустить этот уникальный концерт.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор комиков с ТВ
27 июля в 20:00 Hidden Bar
от 1500 ₽
Бременские музыканты
0+
Эстрада
Бременские музыканты
11 октября в 13:00 Концертный зал им. Архиповой
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
Елене Гвритишвили (сопрано), Pratum Integrum
23 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше