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Киноафиша J.Seven & Sofya Tyurina

J.Seven & Sofya Tyurina

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Волшебство музыки: J.Seven & Sofya Tyurina в концерте «The Magic of Love» в Казани

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный магией живой музыки! Концертный проект «The Magic of Love» объединяет две звезды израильской эстрады — J.Seven и Sofya Tyurina. Ожидайте уникальную программу, в которой прозвучат золотые хиты мировой поп и рок-музыки.

Легендарные хиты

В этот вечер со сцены прозвучат незабываемые песни таких великих исполнителей, как:

  • George Michael
  • Scorpions
  • Joe Dassin
  • Stevie Wonder
  • Ennio Morricone

Вы сможете не только насладиться знакомыми мелодиями, но и открыть для себя новые грани любимых композиций.

Удобства для зрителей

Для вашего комфорта во время концерта будет работать линия раздачи и бар. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального вечера! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 7 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1600 ₽

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