J.Seven & Sofya Tyurina

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный магией живой музыки! Концертный проект «The Magic of Love» объединяет две звезды израильской эстрады — J.Seven и Sofya Tyurina. Ожидайте уникальную программу, в которой прозвучат золотые хиты мировой поп и рок-музыки.
В этот вечер со сцены прозвучат незабываемые песни таких великих исполнителей, как:
Вы сможете не только насладиться знакомыми мелодиями, но и открыть для себя новые грани любимых композиций.
Для вашего комфорта во время концерта будет работать линия раздачи и бар. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального вечера! Ждем вас на концерте!