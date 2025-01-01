Волшебство музыки: J.Seven & Sofya Tyurina в концерте «The Magic of Love» в Казани

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный магией живой музыки! Концертный проект «The Magic of Love» объединяет две звезды израильской эстрады — J.Seven и Sofya Tyurina. Ожидайте уникальную программу, в которой прозвучат золотые хиты мировой поп и рок-музыки.

Легендарные хиты

В этот вечер со сцены прозвучат незабываемые песни таких великих исполнителей, как:

George Michael

Scorpions

Joe Dassin

Stevie Wonder

Ennio Morricone

Вы сможете не только насладиться знакомыми мелодиями, но и открыть для себя новые грани любимых композиций.

Удобства для зрителей

Для вашего комфорта во время концерта будет работать линия раздачи и бар. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального вечера! Ждем вас на концерте!