Сольный концерт группы Joy в Клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» состоится сольный концерт австрийской группы Joy. В составе коллектива — Энди Швайцер, Михаэль Шайкль и Лео Бей, которые порадуют зрителей своими культовыми хитами.

Забытые хиты 80-х

Группа Joy известна такими треками, как Touch By Touch, Valerie и Hello. Эти песни стали популярными благодаря глубокому смыслу и красивым мелодиям, а также не оставили равнодушными поклонников евродиско и любителей музыки прошлых эпох.

Образованная в 1984 году, Joy быстро завоевала внимание слушателей, и их дебютный трек Lost In Hong Kong, хоть и не принес популярности, стал символом начала их карьеры. А вот Touch By Touch через несколько дней после выхода уже занимал первые места в австрийских чартах.

Сотрудничество и альбомы

Группа активно сотрудничала с продюсером Михаэлем Шайклем, который в дальнейшем стал официальным участником Joy. Многие их синглы и альбомы, включая Hello и Joy And Tears, выходили в более чем двадцати странах и занимали высшие места в музыкальных рейтингах.

Настоящую популярность Joy обрели в СССР, где их композиция Valerie звучала на радиостанциях, а на одно из выступлений пришло около 50 тысяч зрителей.

Современное звучание Joy

Несмотря на утрату некоторых участников, группа продолжает выступать и радовать поклонников новыми композициями. На сайте коллектива можно услышать песни Sunshine Boogie и Lunapark. Joy активно участвуют в фестивалях, посвящённых музыке 80-х, и неиссякаемо радуют слушателей уникальным звучанием.

Не упустите возможность стать свидетелем этого исторического момента и насладиться живым выступлением легендарной группы Joy