Josef Trio: музыкальное приключение в мире джаза

Josef Trio — это ансамбль, который радостно удивляет зрителей разнообразием музыкальных жанров. В их исполнении звучит не только джаз, но и элементы классики, а также множество других направлений. Каждое выступление группы наполнено драйвом и атмосферным звучанием, что создает незабываемое настроение.

Иосиф Жук — сердце ансамбля

Иосиф Жук — талантливый джазовый пианист и клавишник. Он с отличием окончил магистратуру эстрадно-джазового отделения Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Иосиф является учеником выдающегося музыканта и педагога Петра Кимовича Назаретова.

Музыкант — лауреат многочисленных всероссийских и международных джазовых фестивалей и конкурсов, таких как «Мир джаза», «Гнесин джаз», «World of the music», «Moscow jazz festival», «Джаз на зеленом острове», «Jazz seasons». Он также выступает в составе московского джазового оркестра Георгия Гараняна.

Звёздные совместные выступления

Иосиф делит сцену с такими известными джазовыми музыкантами и артистами, как Игнат Кравцов, Сергей Манукян, Марк Тишман, Марина Девятова и другие. Он также имел честь выступать с зарубежными исполнителями, такими как JD Walter, Martin Alvarado, Melvin Travis (Mister Melvin) и многими другими.

Состав ансамбля

В составе Josef Trio выступают:

Иосиф Жук — рояль

Юрий Подкользин — контрабас

Григорий Дерацуев — барабаны

Специальный гость: Овагем Султанян — саксофон

Не упустите возможность порадовать себя живой музыкой и посетить выступление Josef Trio. Это станет настоящим подарком для всех любителей джаза!