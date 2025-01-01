Jony на Речном

Концерт JONY на пляже «Речной»!

16 августа на пляже «Речной» мы продолжаем сезон незабываемых пляжных вечеринок! В этот день вас ждет не только захватывающая атмосфера, но и выступление одного из самых ярких и популярных артистов современности — JONY.

Программа вечера

Всё начнется с пляжной вечеринки, где за диджейским пультом вас будут развлекать талантливые музыканты из группы Soho Family. Они создадут настроение и подготовят всех к главному событию вечера.

Выступление JONY

Кульминацией вечера станет долгожданное выступление JONY, которое начнется примерно в 21:00. Вы сможете спеть вместе с ним все его мега-хиты и насладиться живым исполнением, которое оставит незабываемые впечатления.

Информация для гостей

Сбор гостей: 16:00

16:00 Выход артиста: около 21:00

около 21:00 Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Увидимся на пляже «Речной»!