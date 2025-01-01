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Jony на Речном
Билеты от 3000₽
Киноафиша Jony на Речном

Jony на Речном

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Концерт JONY на пляже «Речной»!

16 августа на пляже «Речной» мы продолжаем сезон незабываемых пляжных вечеринок! В этот день вас ждет не только захватывающая атмосфера, но и выступление одного из самых ярких и популярных артистов современности — JONY.

Программа вечера

Всё начнется с пляжной вечеринки, где за диджейским пультом вас будут развлекать талантливые музыканты из группы Soho Family. Они создадут настроение и подготовят всех к главному событию вечера.

Выступление JONY

Кульминацией вечера станет долгожданное выступление JONY, которое начнется примерно в 21:00. Вы сможете спеть вместе с ним все его мега-хиты и насладиться живым исполнением, которое оставит незабываемые впечатления.

Информация для гостей

  • Сбор гостей: 16:00
  • Выход артиста: около 21:00
  • Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Увидимся на пляже «Речной»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Речной Москва, Ленинградское ш., 45б, стр. 2а
16:00 от 3000 ₽

Фотографии

Jony на Речном

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