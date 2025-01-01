Jonathan Davis Birthday

В клубе «Glastonberry» состоится концерт в честь дня рождения Джонатана Дэвиса, вокалиста и основателя группы Korn. В этот вечер тёмная энергетика Бейкерсфилда оживёт на сцене благодаря мощному выступлению трибьют-группы CornField.
Это не просто концерт, а событие, где каждый сможет почувствовать себя частью истории Korn – от первых альбомов до современных хитов. Публика ощутит ту эмоциональную силу, которая сделала Джонатана Дэвиса и Korn культовыми фигурами альтернативного рока.
Группа CornField подготовила уникальную программу, которая включает как старые добрые хиты, так и современные композиции. Не упустите возможность отметить день рождения человека, изменившего лицо альтернативной сцены, в компании единомышленников!
Ждем тебя!