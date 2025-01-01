Jokes and Burlesque

Новый формат шоу от Ladies of Burlesque

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет женский стендап и бурлеск на одной сцене! В этом шоу, организованном командой главного кабаре-шоу страны Ladies of Burlesque, вас ждёт незабываемый вечер, полный смеха и красоты.

Программа вечера

Три стендап-сета от приглашённых комикесс

Три ярких номера от звезд бурлеска

Комедийный конферанс от нашего харизматичного ведущего

Приготовьтесь восхищаться женскими талантами и провести вечер в непринуждённой атмосфере. Это шоу идеально подходит для того, чтобы отвлечься от повседневной рутины и насладиться весельем в компании друзей, любимых или даже семьи. Однако, важно помнить, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет!

Что вас ждёт?

Обратите внимание, что стендап может содержать шутки для взрослых и крепкие словечки, а номера бурлеска — демонстрировать обнажённую натуру (в меру). Это придаёт шоу особую изюминку и атмосферу.

Удобство и комфорт

Во время шоу вы сможете насладиться изысканными блюдами и напитками из меню ресторана Magnus Locus. Закажите еду и напитки у официантов — обратите внимание, что ужин оплачивается отдельно.

Цены на билеты

Цена билета зависит от того, насколько близко вы хотите сидеть к сцене. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Ждём вас на нашем шоу, чтобы вместе создать незабываемые воспоминания!