Jokes and Burlesque. Шутки и Бурлеск. Шоу с бурлеском и женским стендапом

Jokes and Burlesque: Искромётный вечер юмора и красоты

Погрузитесь в атмосферу вечера «Jokes and Burlesque», где женский стендап встречается с ярким бурлеском. Вас ждут три зарядки энергией стендап-сета от приглашённых комикесс, а также три удивительных бурлеск-номера, которые не оставят равнодушным никого из зрителей.

Комедийный конферанс проведет наша обаятельная ведущая Марго Мэй Хант. Она порадует вас своими эксцентричными выходками и легким юмором, создавая дружескую атмосферу на протяжении всего шоу.

Роскошная обстановка и авторская кухня

Шоу проходит в изысканных интерьерах музыкального клуба Magnus Locus, где предусмотрена ресторанная рассадка. Во время выступлений вы можете наслаждаться авторскими блюдами и напитками, заказанными из специального меню. Учтите, что еда и напитки не входят в стоимость билета.

Традиция бурлеска и стендапа

Бурлеск и разговорная комедия существуют вместе более 150 лет. Первые артистки бурлеска завоёвывали публику не только своей красотой и экстравагантными нарядами, но и остроумными шутками. Вечер «Jokes and Burlesque» продолжает эту замечательную традицию, объединяя в одной программе классический стендап от известных комикесс и яркие номера бурлеска.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое подарит вам незабываемые эмоции и хорошее настроение!