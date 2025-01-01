Jokes and Burlesque / Шутки и Бурлеск

Вечер в стиле стендапа и бурлеска

Погрузитесь в атмосферу легкости и юмора на шоу Jokes & Burlesque в ресторане Magnus Locus. Это уникальное соединение стендапа и бурлеска обещает стать незабываемым вечером для всех ценителей живого искусства.

Что вас ждет?

Программа включает:

Три насыщенных стендап-сета от известных комикесс;

Три ярких бурлеск-номера, которые добавят искристости вечеру;

Комедийный конферанс, который свяжет все выступления воедино.

Уютная обстановка и вкусная еда

Шоу проходит в формате ресторанной рассадки, что создает комфортную атмосферу для общения. Вы можете заказать ужин по меню ресторана, но имейте в виду, что стоимость еды не входит в стоимость билета.

Не упустите возможность насладиться вечеринкой в стиле Jokes & Burlesque! Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести вечер в компании хороших шуток и завораживающего бурлеска.