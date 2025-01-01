Меню
Jokes and Burlesque / Шутки и Бурлеск
Билеты от 2000₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Вечер в стиле стендапа и бурлеска

Погрузитесь в атмосферу легкости и юмора на шоу Jokes & Burlesque в ресторане Magnus Locus. Это уникальное соединение стендапа и бурлеска обещает стать незабываемым вечером для всех ценителей живого искусства.

Что вас ждет?

Программа включает:

  • Три насыщенных стендап-сета от известных комикесс;
  • Три ярких бурлеск-номера, которые добавят искристости вечеру;
  • Комедийный конферанс, который свяжет все выступления воедино.

Уютная обстановка и вкусная еда

Шоу проходит в формате ресторанной рассадки, что создает комфортную атмосферу для общения. Вы можете заказать ужин по меню ресторана, но имейте в виду, что стоимость еды не входит в стоимость билета.

Не упустите возможность насладиться вечеринкой в стиле Jokes & Burlesque! Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести вечер в компании хороших шуток и завораживающего бурлеска.

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября среда
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 2000 ₽

Фотографии

