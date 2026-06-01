Энергия рок-блюза на сцене Ритм-блюз с группой JoinTrip

Кубинско-российская рок-блюз группа JoinTrip, состоящая из пяти неординарных музыкантов из Москвы, приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие. Основанная в 2020 году, группа образовалась благодаря встречам на Кубе и улицах Москвы, а также страсти к культовым артистам, таким как Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Pink Floyd и Боб Марли.

Музыка, что завораживает

Выступления JoinTrip — это незабываемые концерты, полные мощного звучания, напористого вокала и запоминающихся гитарных соло. Каждый концерт словно переносят вас в эпоху 70-х. Энергия, царящая на сцене, не оставляет равнодушным никого — невольно захочется двигаться в такт!

Каверы и трибьюты

Группа предлагает как собственные музыкальные композиции, так и разнообразные каверы на классические рок-хиты. Особое внимание уделяется трибьютам на Lenny Kravitz, Pink Floyd и Led Zeppelin, которые представляют собой полноценные концертные программы с лучшими произведениями этих легендарных групп.

Испанская вечеринка Simbiótica

С недавних пор JoinTrip совместно с другими музыкантами проводит испанскую вечеринку Simbiótica. Это уникальное событие объединяет латинский рок, танцы и накал страстей, создавая поистине сумасшедший коктейль музыкальных впечатлений.

Лидер проекта и его влияние

Лидером группы является Ozzie Blunts — гитарист, певец и автор песен, родом из Кубы. Его музыкальный стиль сформировался под влиянием таких артистов, как Джими Хендрикс, Боб Марли и Led Zeppelin. Ozzie сочетает элементы классического американского блюза, современного хип-хопа и кубинской музыки, создавая новое и интересное звучание.

Концерты и признание

На данный момент Ozzie активно концертирует и работает над записью нового альбома со своей группой JoinTrip. За время своего существования группа выпустила три сингла на Zion Music Label, которые получили признание публики и поддержку российских радиостанций. JoinTrip сотрудничает с такими известными музыкантами, как Меги Гогитидзе и Blues Panthers, а также блестящими представителями блюзовой сцены, такими как Юрий Новгородский и Анна Королева.

Фестивали и выступления

Группа принимала участие в множестве фестивалей, включая кубинские Latin American Motorcycle Fest и Beatles Bar, а также российские «Дикая Мята», Novokuznetsk Jazz Fest и Sandler Fest. Их музыка звучала в эфире популярных радиостанций, таких как VBC, «Радио Максимум» и «Серебряный Дождь».

Не упустите шанс окунуться в уникальную атмосферу рок-блюза в исполнении группы JoinTrip!