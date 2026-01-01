JoinTrip (Куба / Россия): Creedence tribute

Трибьют Creedence Clearwater Revival от JoinTrip

В рамках проекта «Год легендарных трибьютов», группа JoinTrip (КУБА/РОССИЯ) представит трибьют-концерт культовой группы Creedence Clearwater Revival. Братья Фогерти и их команда стали символами корневого рока, блюз-рока и кантри-рока, создав запоминающиеся хиты, такие как «Have You Ever Seen The Rain», «Lookin' Out My Back Door», «Bad Moon Rising» и «Fortunate Son».

Лидер проекта Ozzie Blunts, гитарист и певец из Кубы, выступит вместе с Alejandro Delgado (гитара, вокал), Дмитрием Симоновым (бас-гитара) и Yasel Gómez (ударные). Концерт обещает понравиться поклонникам островного рока, блюз-рока и кантри, а также тем, кто ценит яркие трибьют-выступления.

Серия трибьютов

Каждый месяц 2026 года, во вторую субботу, в 23:59, JoinTrip будет представлять на Главной сцене серию высокоэнергетичных трибьют-концертов, посвящённых величайшим именам в истории рока.

О музыканте Ozzie Blunts

Ozzie Blunts — талантливый музыкант с кубинскими корнями, чье творчество отражает влияние таких легенд, как Джими Хендрикс, Боб Марли, Pink Floyd, Rolling Stones и Led Zeppelin. Его стиль сочетает классический американский блюз с современными музыкальными направлениями. Ozzie также известен своими коллаборациями с российскими исполнителями, такими как Юрий Новгородский и Анна Королева. В 2023 году он стал эндорсером компании Ernie Ball.

Живое выступление

На концерте в честь Creedence Clearwater Revival Ozzie Blunts и его команда обещают создать незабываемую атмосферу. Воспоминания о культовых хитах и энергичное исполнение позволят зрителям вновь насладиться музыкой, которая не просто развлекает, но и остается в памяти на долгие годы.