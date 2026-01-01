Оповещения от Киноафиши
Joe Cocker’s Soul
Билеты от 0₽
18+
О концерте

Эмоции под звуки блюза

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником для любителей живой музыки. Это не просто выступление, а трибьют классическому звучанию, ставшему саундтреком целой эпохи.

Проект рожден из безграничной любви к творчеству знаменитого маэстро, который подарил свои лучшие композиции. На сцене вас ждет энергичная и страстная музыкальная мистерия, где каждое исполнение наполнено душой и эмоциями.

Заслуженный состав исполнителей

Главная звезда вечера — Сергей «Blues» Пахомов. Его мощный голос и харизма затмевают многие сцены. В сопровождении семи виртуозных музыкантов, представляющих московскую джазовую и блюзовую сцену, вы окунетесь в неповторимое звучание, воссоздающее атмосферу выступлений легендарного Джо Коккера.

Участники концерта:

  • Сергей Пахомов (вокал, гитара)
  • Руслан Басмен (бас-гитара)
  • Михаил Юдин (ударные)
  • Лев Кушнир (клавишные)
  • Александр Гуреев (саксофон)
  • Анастасия Кулагина (вокал)
  • Зинаида Алимова (вокал)

Знаковые хиты в программе

Вас ждут всеми любимые композиции, от которых невозможно усидеть на месте! Вечер будет наполнен такими хитами, как:

  • «I Put A Spell On You»
  • «Fire It Up»
  • «Unchain My Heart»

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Вас ждут звуки, способные заряжать энергией и пробуждать самые глубокие эмоции. Ждем всех, кому близка настоящая живая музыка!

Апрель
14 апреля вторник
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

