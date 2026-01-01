Joe Cocker’s Soul

Эмоции под звуки блюза

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником для любителей живой музыки. Это не просто выступление, а трибьют классическому звучанию, ставшему саундтреком целой эпохи.

Проект рожден из безграничной любви к творчеству знаменитого маэстро, который подарил свои лучшие композиции. На сцене вас ждет энергичная и страстная музыкальная мистерия, где каждое исполнение наполнено душой и эмоциями.

Заслуженный состав исполнителей

Главная звезда вечера — Сергей «Blues» Пахомов. Его мощный голос и харизма затмевают многие сцены. В сопровождении семи виртуозных музыкантов, представляющих московскую джазовую и блюзовую сцену, вы окунетесь в неповторимое звучание, воссоздающее атмосферу выступлений легендарного Джо Коккера.

Участники концерта:

Сергей Пахомов (вокал, гитара)

Руслан Басмен (бас-гитара)

Михаил Юдин (ударные)

Лев Кушнир (клавишные)

Александр Гуреев (саксофон)

Анастасия Кулагина (вокал)

Зинаида Алимова (вокал)

Знаковые хиты в программе

Вас ждут всеми любимые композиции, от которых невозможно усидеть на месте! Вечер будет наполнен такими хитами, как:

«I Put A Spell On You»

«Fire It Up»

«Unchain My Heart»

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Вас ждут звуки, способные заряжать энергией и пробуждать самые глубокие эмоции. Ждем всех, кому близка настоящая живая музыка!