Joe Cocker’s Soul

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником для любителей живой музыки. Это не просто выступление, а трибьют классическому звучанию, ставшему саундтреком целой эпохи.
Проект рожден из безграничной любви к творчеству знаменитого маэстро, который подарил свои лучшие композиции. На сцене вас ждет энергичная и страстная музыкальная мистерия, где каждое исполнение наполнено душой и эмоциями.
Главная звезда вечера — Сергей «Blues» Пахомов. Его мощный голос и харизма затмевают многие сцены. В сопровождении семи виртуозных музыкантов, представляющих московскую джазовую и блюзовую сцену, вы окунетесь в неповторимое звучание, воссоздающее атмосферу выступлений легендарного Джо Коккера.
Вас ждут всеми любимые композиции, от которых невозможно усидеть на месте! Вечер будет наполнен такими хитами, как:
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Вас ждут звуки, способные заряжать энергией и пробуждать самые глубокие эмоции. Ждем всех, кому близка настоящая живая музыка!