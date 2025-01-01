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Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
Киноафиша Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»

Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»

Постановка
Теплоход Rock Hit Neva 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Золотые хиты Джо Кокера на теплоходе Rock Hit Neva

Музыкальная программа

Погружение в мир Джо Кокера в живом исполнении питерских музыкантов: на нижней палубе звучат золотые хиты «Summer in the City», «My Father’s Son», «Unchain My Heart», «You Can Leave Your Hat On» и «You Are So Beautiful». Наслаждайтесь блюзовыми и рок-балладами, которые стали визитной карточкой этого великого артиста.

Уникальный маршрут

Теплоход предлагает не только великолепную музыкальную программу, но и захватывающий маршрут «Большое Петербургское кольцо»:

  • Речная прогулка: Откройте для себя исторический центр Петербурга — Медный всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, Аврора.
  • Морской круиз: Обогните Васильевский остров и отправьтесь в долгий дрейф по Финскому заливу. Насладитесь видами Морского фасада, современного мегаполиса, небоскрёба «Лахта-центр», стадиона «Газпром-Арена», а также Морского порта с его стальными кораблями, парусниками и легендарным ледоколом Красин.

Комфорт и уют

На борту теплохода вас ждут две уютные палубы. Нижняя палуба предназначена для концертов с панорамной кают-компанией (VIP-зоной), а верхняя палуба включает застекленную часть и открытую террасу, где можно насладиться видами в хорошую погоду.

Авторская экскурсия и кулинарные изыски

На верхней палубе Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, проведет авторскую экскурсию по музыкальному Петербургу. Мы также предлагаем уникальное гриль-меню «Smoke on the Water» от нашего корабельного кока. Живая музыка и кулинарные изыски создадут идеальное сочетание для волшебного вечера.

Правила и условия

Теплоход Rock Hit Neva — это идеальное место для культурного отдыха по-петербургски. Пронос еды и напитков на борт запрещен. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в обслуживании без возврата стоимости билета. Программа и маршрут могут изменяться в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств.

Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечера с золотыми хитами Джо Кокера и завораживающими видами Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽

Фотографии

Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo» Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo» Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo» Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo» Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo» Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»

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