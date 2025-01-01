Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»

Музыкальная программа
Погружение в мир Джо Кокера в живом исполнении питерских музыкантов: на нижней палубе звучат золотые хиты «Summer in the City», «My Father’s Son», «Unchain My Heart», «You Can Leave Your Hat On» и «You Are So Beautiful». Наслаждайтесь блюзовыми и рок-балладами, которые стали визитной карточкой этого великого артиста.
Уникальный маршрут
Теплоход предлагает не только великолепную музыкальную программу, но и захватывающий маршрут «Большое Петербургское кольцо»:
Комфорт и уют
На борту теплохода вас ждут две уютные палубы. Нижняя палуба предназначена для концертов с панорамной кают-компанией (VIP-зоной), а верхняя палуба включает застекленную часть и открытую террасу, где можно насладиться видами в хорошую погоду.
Авторская экскурсия и кулинарные изыски
На верхней палубе Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, проведет авторскую экскурсию по музыкальному Петербургу. Мы также предлагаем уникальное гриль-меню «Smoke on the Water» от нашего корабельного кока. Живая музыка и кулинарные изыски создадут идеальное сочетание для волшебного вечера.
Правила и условия
Теплоход Rock Hit Neva — это идеальное место для культурного отдыха по-петербургски. Пронос еды и напитков на борт запрещен. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в обслуживании без возврата стоимости билета. Программа и маршрут могут изменяться в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств.
Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечера с золотыми хитами Джо Кокера и завораживающими видами Санкт-Петербурга!