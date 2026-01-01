Joander Santos Trio

Бразильская музыка в исполнении трио Жоандера Сантоса

Трио Жоандера Сантоса представит уникальную программу, включающую авторские произведения и знаменитые стандарты стилей бразильского джаза и босса нова. Зрителей ждут песни таких легенд, как Том Жобим, Жуан Жильберту, Мораэс Морейра, Элис Режина, Жилберто Жил и Джаван.

Жоандер Сантос – не только талантливый певец, но и виртуозный гитарист. Он продолжает традиции романтичного бразильского джаза и радует публику как собственными композициями, так и произведениями известных бразильских композиторов, исполняя их на португальском языке с оригинальными аранжировками.

Творческий путь и достижения

Выступления Сантоса отличаются ярким темпераментом и глубоким чувством ритма, что во многом обусловлено его культурным кругом. Он вырос в творческой семье, где искусство всегда занимало центральное место в жизни.

Жоандер регулярно выступает на известных площадках Бразилии, Израиля, Белоруссии, Кипра и России, завоевывая сердца зрителей. Он является лауреатом международных конкурсов в номинации «Авторская композиция» и активно участвует в таких джазовых фестивалях, как Ilhabela Jazz Festival, Jazz Paralela и Jazz a la Calle. Также его можно увидеть на сценах российских фестивалей, включая «Усадьба Jazz», «Джазовая Провинция» и «Джаз на родном языке».

Состав трио

На сцене вместе с Жоандером Сантосом выступят:

Алексей Заволокин – бас-гитара;

Овер Серрано – ударные (Куба).

