Joander Santos & The Band
Joander Santos & The Band

6+
Погружение в мир джаза: Joander Santos & The Band

Не пропустите уникальный концерт Joander Santos & The Band в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот суперклассный проект объединяет таланты бразильской и нью-йоркской джазовой сцены, предлагая зрителям незабываемое музыкальное путешествие. Концерт состоится в ближайшее время, и его стоит посетить всем любителям качественной музыки.

Захватывающие аранжировки

В программе концерта прозвучат как хиты солнечной Бразилии, так и мировые шедевры, исполненные в авторских аранжировках. Уникальный стиль Joander Santos сочетает элементы традиционного бразильского джаза с современными музыкантами из Нью-Йорка, что создает оригинальное и захватывающее звучание.

Музыканты и их достижения

Joander Santos — выдающийся бразильский музыкант, чья карьера охватывает множество стран и стилей. Он неоднократно выступал на крупнейших джазовых фестивалях и делил сцену с мастерами жанра. Его команда включает в себя чудесных музыкантов, которые каждый по-своему привносят в выступление неповторимое очарование.

Место проведения и атмосферa

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не просто концертная площадка. Это место, где создается особая атмосфера: уют, стиль и высокий уровень звука. Приглашаем вас насладиться вечерним выступлением в компании друзей или любимых. Погрузитесь в мир музыки и эмоций!

Не упустите возможность увидеть Joander Santos & The Band в действии. Билеты на концерт уже в продаже, спешите, места ограничены!

Санкт-Петербург, 31 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

