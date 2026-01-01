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Jingle Bells. Оркестр имени О. Лундстрема
Билеты от 800₽
Киноафиша Jingle Bells. Оркестр имени О. Лундстрема

Jingle Bells. Оркестр имени О. Лундстрема

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Новогодние мелодии в джазовом исполнении

В Доме музыки выступит оркестр имени Олега Лундстрема. В программе прозвучат любимые новогодние мелодии в джазовых обработках, среди которых известная рождественская песня «Jingle Bells» и музыка из фильма «Серенада солнечной долины». Особое внимание будет уделено композициям из кинокартины режиссера Брюса Хамберстоуна с участием биг-бэнда Гленна Миллера, который считается одним из самых популярных оркестров в истории американского джаза.

Оркестр под руководством Бориса Фрумкина продолжает традиции Олега Лундстрема, стремясь сделать джаз важным компонентом духовной жизни человека. Концерт обязательно понравится поклонникам джазовой классики и любителям новогодних мелодий.

Коллектив имени Олега Лундстрема по праву считается культурным брендом России. Он стал настоящим проводником джаза, впервые принесенного в Советский Союз в 40-е годы благодаря фильму «Серенада солнечной долины», который стал знаковым событием для многих поколений.

Как говорил сам Олег Лундстрем: «Мы верны джазу… Мы стремимся сделать джаз важным компонентом духовной жизни человека». Это кредо оркестра, возглавляемого Борисом Фрумкиным с 2007 года, остается актуальным и по сей день, так же как и непревзойденное мастерство его музыкантов.

Купить билет на концерт Jingle Bells. Оркестр имени О. Лундстрема

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Декабрь
17 декабря четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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