Jingle Bells. Оркестр имени О. Лундстрема

Новогодние мелодии в джазовом исполнении

В Доме музыки выступит оркестр имени Олега Лундстрема. В программе прозвучат любимые новогодние мелодии в джазовых обработках, среди которых известная рождественская песня «Jingle Bells» и музыка из фильма «Серенада солнечной долины». Особое внимание будет уделено композициям из кинокартины режиссера Брюса Хамберстоуна с участием биг-бэнда Гленна Миллера, который считается одним из самых популярных оркестров в истории американского джаза.

Оркестр под руководством Бориса Фрумкина продолжает традиции Олега Лундстрема, стремясь сделать джаз важным компонентом духовной жизни человека. Концерт обязательно понравится поклонникам джазовой классики и любителям новогодних мелодий.

Коллектив имени Олега Лундстрема по праву считается культурным брендом России. Он стал настоящим проводником джаза, впервые принесенного в Советский Союз в 40-е годы благодаря фильму «Серенада солнечной долины», который стал знаковым событием для многих поколений.

Как говорил сам Олег Лундстрем: «Мы верны джазу… Мы стремимся сделать джаз важным компонентом духовной жизни человека». Это кредо оркестра, возглавляемого Борисом Фрумкиным с 2007 года, остается актуальным и по сей день, так же как и непревзойденное мастерство его музыкантов.