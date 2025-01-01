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Jeans N’Roses
Киноафиша Jeans N’Roses

Jeans N’Roses

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт, который перенесет вас в эпоху 80-х!

Хотите совершить путешествие в мир рок-музыки? 14 ноября на сцене клуба Jagger в Санкт-Петербурге вас ждет уникальное событие! Музыканты группы Jeans N’Roses воссоздадут концерт легендарной рок-группы Guns N’ Roses, на песнях которой выросло не одно поколение слушателей.

Музыкально-театральное волшебство

Выступление Jeans N’Roses — это не просто концерт, а настоящее музыкально-театральное волшебство. Сцена будет наполнена огненной энергией и искренними эмоциями, которые зарядят зрителей на всю ночь! Эти талантливые музыканты исполнят блокбастеры Guns N’ Roses в классическом составе золотой эпохи 1987-1991 годов.

Хиты, которые вдохновляют

На концерте вы услышите основные хиты группы, такие как:

  • Don't Cry
  • November Rain
  • Paradise City
  • Sweet Child O' Mine
  • Knocking On Heaven's Door
  • You Could Be Mine

Эти песни не только проникают в сердца, но и создают атмосферу незабываемого вечера!

Суть легендарной группы

Музыканты Jeans N’Roses не просто передают дух Guns N’ Roses, а воссоздают на сцене саму суть легендарной группы. Драйв, энергия, харизма Иззи, пронзительный вокал Эксла, чумовые соляки Слэша, кураж Даффа и отрыв Стиви — все это ждет вас в ночь 14 ноября!

Не упустите шанс увидеть это шоу — вы не поверите своим ушам и глазам! Погрузитесь в атмосферу конца 80-х и насладитесь рок-музыкой, которая навсегда останется в сердцах миллионов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

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