Концерт, который перенесет вас в эпоху 80-х!

Хотите совершить путешествие в мир рок-музыки? 14 ноября на сцене клуба Jagger в Санкт-Петербурге вас ждет уникальное событие! Музыканты группы Jeans N’Roses воссоздадут концерт легендарной рок-группы Guns N’ Roses, на песнях которой выросло не одно поколение слушателей.

Музыкально-театральное волшебство

Выступление Jeans N’Roses — это не просто концерт, а настоящее музыкально-театральное волшебство. Сцена будет наполнена огненной энергией и искренними эмоциями, которые зарядят зрителей на всю ночь! Эти талантливые музыканты исполнят блокбастеры Guns N’ Roses в классическом составе золотой эпохи 1987-1991 годов.

Хиты, которые вдохновляют

На концерте вы услышите основные хиты группы, такие как:

Don't Cry

November Rain

Paradise City

Sweet Child O' Mine

Knocking On Heaven's Door

You Could Be Mine

Эти песни не только проникают в сердца, но и создают атмосферу незабываемого вечера!

Суть легендарной группы

Музыканты Jeans N’Roses не просто передают дух Guns N’ Roses, а воссоздают на сцене саму суть легендарной группы. Драйв, энергия, харизма Иззи, пронзительный вокал Эксла, чумовые соляки Слэша, кураж Даффа и отрыв Стиви — все это ждет вас в ночь 14 ноября!

Не упустите шанс увидеть это шоу — вы не поверите своим ушам и глазам! Погрузитесь в атмосферу конца 80-х и насладитесь рок-музыкой, которая навсегда останется в сердцах миллионов!