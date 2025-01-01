Jeans & Roses

Трибьют GUNS N' ROSES: Встреча с легендой

Приготовьтесь к незабываемому шоу! Jeans N' Roses – первый в России трибьют одной из величайших хард-роковых групп всех времён – GUNS N' ROSES. Эти талантливые музыканты исполнят самые известные хиты группы в её классическом составе золотой эпохи 1987-1991 гг.

Энергия и харизма на сцене

На концерте вы сможете ощутить весь драйв и энергию, хулиганство и романтику, присущие оригинальным исполнителям. Иззи с его харизмой, пронзительный вокал Эксла, чумовые соло Слэша, кураж Даффа и отрыв Стиви – Jeans N' Roses не просто передают дух GUNS N' ROSES, а воссоздают на сцене саму суть этой легендарной группы.

Знакомьтесь с хитами

В программе выступления – настоящие блокбастеры, такие как:

Don't Cry

November Rain

Paradise City

Sweet Child O' Mine

Knocking On Heaven's Door

You Could Be Mine

Не упустите шанс услышать эти хиты в исполнении талантливых музыкантов, которые поднимут атмосферу до предела!

Погружение в эпоху

Вы не поверите своим ушам и глазам! Axl Rose, Slash и компания словно воспользовались машиной времени и прибыли к нам из конца 80-х годов прошлого века. Не пропустите это уникальное событие – оно станет настоящим праздником для всех поклонников хард-рока!