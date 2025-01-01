Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
JCS в Музкафе!
Киноафиша JCS в Музкафе!

JCS в Музкафе!

О концерте

Концерт группы JCS: Вечер хитов

7 декабря на нашей сцене вновь выступит любимая многими группа JCS. Музыканты порадуют зрителей своими знаковыми хитами, которые запомнились многим на долгие годы.

Программа вечера

В этот вечер прозвучат такие незабвенные композиции, как «Жизнь была бы сказкой» и «Я люблю тебя». Эти мелодии подарят слушателям тёплую и душевную атмосферу.

Необходимая информация

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777, чтобы удобно разместиться и насладиться концертом в полной мере.

Приходите разделить этот музыкальный праздник вместе с нами!

Купить билет на концерт JCS в Музкафе!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя программа с группой AURA LIVE в Музкафе!
Вечеринка
Новогодняя программа с группой AURA LIVE в Музкафе!
27 декабря в 19:00 Музкафе
от 10000 ₽
Заточка в Алматы
Рок
Заточка в Алматы
7 января в 19:00 Motor Club Almaty
от 13000 ₽
Гала-концерт «Ойнайли достлар»
Фолк
Гала-концерт «Ойнайли достлар»
21 декабря в 19:30 Almaty Arena
от 7000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше