JCS в Музкафе!

Концерт группы JCS: Вечер хитов

7 декабря на нашей сцене вновь выступит любимая многими группа JCS. Музыканты порадуют зрителей своими знаковыми хитами, которые запомнились многим на долгие годы.

Программа вечера

В этот вечер прозвучат такие незабвенные композиции, как «Жизнь была бы сказкой» и «Я люблю тебя». Эти мелодии подарят слушателям тёплую и душевную атмосферу.

Необходимая информация

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777, чтобы удобно разместиться и насладиться концертом в полной мере.

Приходите разделить этот музыкальный праздник вместе с нами!