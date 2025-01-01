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Jazz&Soul. Евгения Радченко & band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Jazz&Soul. Евгения Радченко & band

Jazz&Soul. Евгения Радченко & band

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер с Евгенией Радченко: Музыка, полная эмоций

Мы рады пригласить вас на уникальный вечер в компании талантливой певицы Евгении Радченко. Её голос — это настоящее путешествие в мир музыки. Каждая нота наполнена эмоциями, а каждая композиция рассказывает свою историю.

Искренность и мастерство на сцене

Выступления Евгении всегда отличаются искренностью, энергией и мастерством. Они способны затронуть самые глубокие чувства зрителей. Евгения является лауреатом Международной Музыкальной премии Fame-2024, а также преподавателем на международном факультете искусств и членом Мировой Ассоциации Голоса.

Что вас ждет в программе

В программе вечера вы услышите атмосферный джаз, любимые музыкальные стандарты, авторскую музыку и немного экспериментального звучания. В исполнении Евгении прозвучат композиции таких известных артистов, как Jill Scott и Erykah Badu.

Состав исполнителей

На сцене вместе с Евгенией выступит Вадим Муратов, талантливый гитарист, который добавит особый колорит и глубину звучанию.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в мир прекрасной музыки вместе с Евгенией Радченко!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

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