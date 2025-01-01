Новый джазовый проект от Арама Зурабяна в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Проект, созданный талантливым композитором, аранжировщиком и пианистом Арамом Зурабяном, обещает погрузить зрителей в атмосферу живой музыки и творческого вдохновения.

О проекте

Арам Зурабян — известная фигура в мире джаза, чья музыка сочетает в себе элементы традиционного и современного джаза. Его уникальный стиль и оригинальные аранжировки уже успели завоевать симпатии зрителей и критиков.

Что ожидать от вечера

На концерте вы сможете услышать как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции Арама. В программе — неожиданные музыкальные решения, импровизации и яркие выступления приглашенных музыкантов.

Не упустите шанс!

Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей джазовой музыки. Приходите и откройте для себя новые грани джаза вместе с Арамом Зурабяном и его командой!