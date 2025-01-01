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Jazzprom
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Jazzprom

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый джазовый проект от Арама Зурабяна в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Проект, созданный талантливым композитором, аранжировщиком и пианистом Арамом Зурабяном, обещает погрузить зрителей в атмосферу живой музыки и творческого вдохновения.

О проекте

Арам Зурабян — известная фигура в мире джаза, чья музыка сочетает в себе элементы традиционного и современного джаза. Его уникальный стиль и оригинальные аранжировки уже успели завоевать симпатии зрителей и критиков.

Что ожидать от вечера

На концерте вы сможете услышать как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции Арама. В программе — неожиданные музыкальные решения, импровизации и яркие выступления приглашенных музыкантов.

Не упустите шанс!

Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей джазовой музыки. Приходите и откройте для себя новые грани джаза вместе с Арамом Зурабяном и его командой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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