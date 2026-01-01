Jazzplay & Маргарита Симанова

О концерте

Новый джазовый вечер с коллективом JazzPlay в клубе Алексея Козлова

В клубе Kozlov Club Unplugged пройдет выступление коллектива JazzPlay вместе с талантливой певицей Маргаритой Симановой. В программе запланированы два отделения: первое с традиционной джазовой музыкой, а второе - с энергичным фанком и соулом.

Уникальное звучание и виртуозные соло

Коллектив JazzPlay умело сочетает классический джаз с современными жанрами, создавая уникальный микс. Состав группы включает ритм-секцию, саксофон и вокал, каждый элемент которой доведен до совершенства. Ритм-секция создает надежную основу для выразительных соло, а нежный женский вокал Маргариты Симановой пленит слушателей своей мягкостью и эмоциональностью.

Разнообразие и атмосфера концерта

Репертуар ансамбля охватывает множество композиций последних десятилетий, объединенных авторскими аранжировками и живыми импровизациями. Концерты JazzPlay – это особое настроение, стиль и атмосфера, а также новое звучание хорошо знакомых песен, достигающее кульминации от пьесы к пьесе.

В первой части программы будут представлены более традиционные джазовые композиции, а во второй части зрителей ждёт динамичный сет в стилистике фанка и соула. Коллектив уверенно соединяет, казалось бы, противоположные направления — от классического джаза до современной англоязычной поп-музыки, наполняя программу разнообразием музыки и эмоций.

Маргарита Симанова: кристальная искренность и эксперимент

С квартетом на сцене выступит известная московская певица и вокальный педагог Маргарита Симанова. Её филигранная вокальная техника, темперамент и искреннее отношение к музыке создают уникальный музыкальный коктейль. Она любит экспериментировать, добавляя современные элементы соула, RnB и рока в традиционный джаз или привнося джазовые акценты в популярные хиты.

Состав коллектива

На сцене вместе с Маргаритой выступят:

  • Даниил Дубровский – саксофон
  • Владислав Гафиятов – клавишные
  • Марат Гафиятов – бас-гитара
  • Артём Самойлов – ударные

Адрес новой сцены

Внимание! Новая сцена клуба находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

Не пропустите этот вечер, который обещает стать настоящим праздником джазовой музыки для всех любителей живых импровизаций!

Июнь
9 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽

Билеты
