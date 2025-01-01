Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Jazz.Love. Diamond Black
Киноафиша Jazz.Love. Diamond Black

Jazz.Love. Diamond Black

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джазовых эмоций с Diamond Black

11 сентября Свердловская детская филармония станет центром джазового искусства. В рамках гастрольного тура известный московский коллектив Diamond Black представит свою новую программу Jazz.Love. Это будет вечер, где каждая нота звучит как искреннее признание в любви к музыке.

О группе Diamond Black

Diamond Black — это коллектив, завоевавший сердца слушателей от Москвы до Нью-Йорка. Их выступления всегда становятся настоящими событиями благодаря безупречному чувству стиля, авторским аранжировкам классики джаза и неповторимой энергетике живого исполнения.

Программа Jazz.Love

В программе Jazz.Love зрителей ждут хиты таких легенд, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и Стинг, переосмысленные через призму современного джаза. Это уникальная возможность услышать знакомые мелодии в новом звучании.

Солистка Анжелика

Особое внимание стоит уделить солистке ансамбля — Анжелике, выпускнице престижного Berklee College of Music. Ее голос способен увлечь слушателя: он может быть как томным и обволакивающим, так и страстным и мощным. Не упустите шанс насладиться её выступлением!

Приходите 11 сентября в Свердловскую детскую филармонию и погрузитесь в мир джазовых эмоций с Diamond Black!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Парад звезд 80-х
6+
Эстрада
Парад звезд 80-х
16 ноября в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 1200 ₽
Stand Up на пару: Костя Мартынов и Олег Григорьев
18+
Юмор
Stand Up на пару: Костя Мартынов и Олег Григорьев
5 августа в 20:00 Pravda Bar
от 500 ₽
Chepikk
18+
Поп
Chepikk
28 ноября в 20:00 Фабрика
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше