Jazz.Love. Diamond Black

Вечер джазовых эмоций с Diamond Black

11 сентября Свердловская детская филармония станет центром джазового искусства. В рамках гастрольного тура известный московский коллектив Diamond Black представит свою новую программу Jazz.Love. Это будет вечер, где каждая нота звучит как искреннее признание в любви к музыке.

О группе Diamond Black

Diamond Black — это коллектив, завоевавший сердца слушателей от Москвы до Нью-Йорка. Их выступления всегда становятся настоящими событиями благодаря безупречному чувству стиля, авторским аранжировкам классики джаза и неповторимой энергетике живого исполнения.

Программа Jazz.Love

В программе Jazz.Love зрителей ждут хиты таких легенд, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и Стинг, переосмысленные через призму современного джаза. Это уникальная возможность услышать знакомые мелодии в новом звучании.

Солистка Анжелика

Особое внимание стоит уделить солистке ансамбля — Анжелике, выпускнице престижного Berklee College of Music. Ее голос способен увлечь слушателя: он может быть как томным и обволакивающим, так и страстным и мощным. Не упустите шанс насладиться её выступлением!

Приходите 11 сентября в Свердловскую детскую филармонию и погрузитесь в мир джазовых эмоций с Diamond Black!