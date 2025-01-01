Меню
Jazz.Love. Diamond Black. Концерт в камерном зале
Киноафиша Jazz.Love. Diamond Black. Концерт в камерном зале

Jazz.Love. Diamond Black. Концерт в камерном зале

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Diamond Black в Новосибирске: гастроли легендарного джаз-бэнда с программой Jazz.Love

10 сентября камерный зал Новосибирской филармонии станет местом, где оживут самые страстные джазовые истории. Гастролирующий с новой программой культовый московский бэнд Diamond Black привезёт в ваш город Jazz.Love — вечер, где музыка говорит языком чувств.

Знакомство с Diamond Black

Diamond Black — это коллектив, который знают не только в России, но и за рубежом. Их гастроли всегда становятся событием благодаря мощной энергетике, безупречному вкусу в подборе материала и фирменным аранжировкам. Знакомые хиты таких звезд, как Синатра, Чарльз и Стинг, превращаются в свежие музыкальные зарисовки.

Солистка Анжелика

Солистка Анжелика, выпускница легендарного колледжа Беркли, ведёт диалог со зрителем через голос — то бархатный, то дерзкий, но всегда проникающий в самое сердце. Атмосфера шоу варьируется от виртуозных соло до изысканных визуальных деталей, которые перенесут вас в мир, где джаз звучит так, как задумывали его великие создатели.

Миссия гастролей

«Гастроли — это всегда испытание и восторг. Мы везём Jazz.Love по городам России, чтобы делиться не просто музыкой, а её душой. Эти песни — как старые друзья: они знают всё о нас, но каждый раз открываются по-новому. В Новосибирске мы сыграем так, чтобы зал запомнил этот вечер на годы», — делится Анжелика.

Не упустите возможность!

Гастроли Diamond Black — это редкая возможность услышать джаз высочайшего уровня. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено вместимостью камерного зала.

Программа вечера

  • Love
  • Just the two of us
  • Mas Que Nada
  • Hit the road Jack
  • Every breath you take
  • Mercy, mercy
  • I wanna be loved by you
  • Isn't she lovely
  • Can't Buy Me Love
  • Fly me to the moon
  • I love you baby
  • Wonderful World

Возможны изменения в программе!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Новосибирск, 10 сентября
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
19:00 от 1400 ₽

