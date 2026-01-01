Весенний концерт Jazzle.Band в Доме винтажной музыки

Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой на концерте Jazzle.Band! Коллектив, возглавляемый талантливой Василисой Гончаровой, представит новую искрящуюся программу с оригинальными аранжировками и любимыми музыкальными произведениями.

О Василисе Гончаровой

Василиса – яркая студентка 3 курса МУЭДИ РАМ им. Гнесиных и резидент нескольких музыкальных проектов, включая JazzPort и JazzSpectrum. Она уже успела завоевать признание, став финалистом престижной джазовой премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда» в 2023 году.

История Jazzle.Band

Коллектив Jazzle.Band был сформирован Василисой из студентов МУЭДИ. В июне 2025 года они дебютировали на Московском джазовом фестивале, а уже в июле их концерты в Санкт-Петербурге прошли с большим успехом в таких знаменитых клубах, как JFC и The Hat. Ребята также стали участниками фестиваля Билли Новика «White Nights in Kupchino», что стало очередной вехой в их музыкальной карьере.

Награды и достижения

В ноябре 2025 года Jazzle.Band снова стал финалистом премии «Все цвета джаза». В январе 2026 года они получили высокую оценку на международном конкурсе Lanote Jazz: Василиса была удостоена звания лауреата 1 степени в номинации «Вокалист», а сам бэнд стал лауреатом 3 степени. Тенор-саксофонист и аранжировщик Егор Киселев был отмечен специальной премией за свои выдающиеся аранжировки.

Приглашение на концерт

Приходите на концерт Jazzle.Band и погружайтесь в атмосферу праздника, тепла и света. Новый репертуар обязательно настроит вас на весеннее настроение и станет ярким событием весны. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя стиль Jazzle!