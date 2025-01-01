Василиса Гончарова представляет проект Jazzle.Band

Василиса Гончарова — талантливая студентка 3 курса МУЭДИ РАМ им. Гнесиных и резидент культового проекта JazzPort. Она является постоянным участником деятельности режиссера Ирины Качаловой в рамках проекта «Киномания» и уникального московского проекта «Талантливая молодежь». Неоднократная лауреатка, Василиса также стала обладательницей гран-при всероссийских и международных конкурсов.

Jazzle.Band — это молодой коллектив, созданный Василисой из музыкантов-студентов МУЭДИ. Концерт коллектива в клубе Алексея Козлова в июне 2025 года вошел в программу Московского джазового фестиваля. В июле Jazzle.Band выступил с аншлагами в Санкт-Петербурге, включая такие знаковые клубы города, как JFC и The Hat. Кроме того, ребята стали участниками фестиваля Билли Новика «White Nights in Kupchino».

Яркие летние мотивы в November Jazz

Совсем скоро, в серые ноябрьские дни, Jazzle.Band предложит зрителям согреться яркими летними мотивами как известнейших произведений, так и композиций молодых джазовых авторов. Jazzle — это не просто музыка, а настоящий джазовый калейдоскоп, яркая смесь молодости и опыта, куража и достоинства.

Присоединяйтесь к нам и попробуйте жить в стиле Jazzle!