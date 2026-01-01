Jazzle.Band: Искренний джаз нового поколения

Коллектив Jazzle.band, состоящий из студентов Музыкального училища эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных, вдохновляет слушателей своей безоговорочной любовью к джазу. Во главе с талантливой вокалисткой Василисой Гончаровой, музыканты представляют собой уникальное сочетание личностей, каждая из которых привносит в группу свою яркую индивидуальность.

Что стоит за именем Jazzle.Band?

Участники коллектива приехали из разных городов, и именно это разнообразие создает живую, яркую атмосферу джазового исполнения. Их музыка — это не просто ноты, а сочетание харизмы, драйва и самобытности, что позволяет музыкантам находить свою свободу в импровизации.

Концерты и фестивали

Летний сезон 2025 года стал знаковым для Jazzle.Band. Коллектив успешно выступил на Московском джазовом фестивале в клубе Алексея Козлова, а также на известных джазовых площадках Санкт-Петербурга, таких как JFC и The Hat. На фестивале White Nights in Kupchino команда подтвердила свою репутацию запоминающегося коллектива с ярким темпераментом и неожиданными аранжировками.

Таланты коллектива

Вокалистка Василиса Гончарова является резидентом проекта «JazzPort» и финалисткой премии радио Jazz.fm «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда» в 2023 году. Все участники группы — лауреаты различных всероссийских и международных конкурсов, что подчеркивает их высокий уровень мастерства.

Жизнь в стиле Jazzle

Jazzle.Band — это не просто музыкальный проект. Это образ жизни, где джаз продолжается даже вне сцены, создавая уникальное культурное пространство для всех любителей этого жанра.