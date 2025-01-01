Меню
#Jazzкафе
Киноафиша #Jazzкафе

Спектакль #Jazzкафе

Постановка
Геликон-опера 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Возрождение традиции джазовых вечеров в «Геликоне»

Театр «Геликон-опера», зародившийся в доме на Большой Никитской, 19, в котором раньше находился Дом медицинских работников, продолжает традиции культурной жизни Москвы. В 70-е годы прошлого века здесь проводились джазовые вечера, а в 80-е годы открылся один из первых в СССР джазовых клубов All Stars, ставший легендой своего времени. Вдохновленные этой историей, «Геликоновцы» решили возродить атмосферу джазовых встреч и в 2018 году организовали проект #Jazzкафе.

Джазовые вечера в новом формате

Проект #Jazzкафе, стартовавший в кафе «Прокофьев» на первом этаже театра, стал отличной возможностью для зрителей продолжить вечер в неформальной, творческой атмосфере после спектакля. Комментирует заместитель генерального директора по продюсерской работе Эдуард Мусаханянц: «Мы поняли, что джазовые вечера пользуются огромной популярностью у публики, и решили предложить зрителям уникальный формат «спектакль после спектакля», где можно продолжить воскресный вечер в стиле джаз».

Музыка и уютная атмосфера Белоколонного зала

Каждое джазовое событие в рамках #Jazzкафе проходит в Белоколонном зале княгини Шаховской. Этот исторический зал в камерной атмосфере идеально подходит для живых джазовых выступлений, как инструментальных, так и вокальных. Особым сюрпризом для зрителей, которые выберут места за столиком, будет бокал ароматного красного вина в подарок.

Расписание

14 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
20:00 от 1300 ₽
19 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
20:00 от 1300 ₽
9 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
20:00

