Jazz в Планетарии: Киты и звезды
12+
Погружение в музыкальный мир. «Киты и звезды» в Нижегородском планетарии

«Киты и звезды» представляет собой уникальную музыкальную вселенную, сочетающую композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободную импровизацию. Это спектакль, который подарит зрителям возможность погрузиться в мир тончайших звуковых вибраций.

Музыкальное разнообразие

В программе будут представлены элементы импрессионизма, фри-джаза, минимализма и нежного эмбиента. Предстоящая музыка сравнима с путешествием по различным мирам, где глубокая радость и тихая грусть идут рука об руку.

Вдохновение от мастера

Творчество шведского музыканта Эсбьёрна Свенссона стало источником вдохновения для этой программы. Свенссон известен своим новаторским подходом к джазу и экспериментами с различными музыкальными жанрами, что делает его влияние на спектакль особенно ощутимым.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным путешествием и открыть для себя новые горизонты звука!

Октябрь
3 октября пятница
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽

