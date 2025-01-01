Jazz в Планетарии: Киты и звезды

Погружение в музыкальный мир. «Киты и звезды» в Нижегородском планетарии

«Киты и звезды» представляет собой уникальную музыкальную вселенную, сочетающую композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободную импровизацию. Это спектакль, который подарит зрителям возможность погрузиться в мир тончайших звуковых вибраций.

Музыкальное разнообразие

В программе будут представлены элементы импрессионизма, фри-джаза, минимализма и нежного эмбиента. Предстоящая музыка сравнима с путешествием по различным мирам, где глубокая радость и тихая грусть идут рука об руку.

Вдохновение от мастера

Творчество шведского музыканта Эсбьёрна Свенссона стало источником вдохновения для этой программы. Свенссон известен своим новаторским подходом к джазу и экспериментами с различными музыкальными жанрами, что делает его влияние на спектакль особенно ощутимым.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным путешествием и открыть для себя новые горизонты звука!