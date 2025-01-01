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Jazz в Планетарии: Киты и звезды
Киноафиша Jazz в Планетарии: Киты и звезды

Jazz в Планетарии: Киты и звезды

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с «Киты и звезды» в Планетарии

«Киты и звезды» — это уникальный музыкальный проект, который объединяет в себе совместные композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободную импровизацию. Зрители смогут погрузиться в мир тончайших звуковых вибраций, где переплетаются элементы импрессионизма, фри-джаза, минимализма и нежнейшего эмбиента.

Звуковая палитра

Это действие можно сравнить с путешествием в различные миры, где глубокая радость и тихая грусть идут рука об руку. Такое сочетание эмоций создаёт атмосферу, в которой каждый зритель может найти что-то близкое и знакомое.

Вдохновение от Эсбьёрна Свенссона

Программа вдохновлена и посвящена творчеству шведского музыканта Эсбьёрна Свенссона, который известен своим уникальным подходом к джазовой музыке и инновационному использованию звуковых текстур. Его работы стали основой для создания неповторимого звукового ландшафта спектакля.

Приглашение к действию

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта! «Киты и звезды» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея, которая оставит незабываемые впечатления в вашей душе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 15 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
20:30 от 1300 ₽

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